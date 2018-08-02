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Borsa güne düşüşle başladı

'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,74 düşüşle 95.518,18 puandan başladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 10:41
Borsa güne düşüşle başladı

'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,74 düşüşle 95.518,18 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.692,39 puan ve yüzde 1,74 azalışla 95.518,18 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 2,34, holding endeksi de yüzde 1,24 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok gerileyen ise yüzde 3,31 ile turizm oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,27 değer kazancıyla 97.210,57 puandan tamamladı.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD ile arasındaki diplomatik haber akışının da gündemi meşgul etmeye devam edeceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, gelmesi muhtemel tepki alımlarında ise 95.500'ün aşılıp aşılamayacağının hareketin gücü açısından önemli olacağını söyledi.

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