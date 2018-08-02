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dağıtımında sistemi

Başkanı , "Bakanlığımız ve sektörle birlikte 81 ilimizin tamamına ulaştırma hedefine ulaşma yolunda artık günleri sayıyoruz" dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 11:03
Doğalgaz dağıtımında EPDK sistemi

ın ulaştığı bütün il ve ilçelerde güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde ve aynı hassasiyetle uygulanmasını öngören taslağa göre, yurt genelinde aynı uyarı levhaları asılacak, bakım ve onarım personeli aynı eğitimden geçecek, tek tip kıyafet giyecek.

Başkanı , "Bakanlığımız ve sektörle birlikte 81 ilimizin tamamına doğalgaz ulaştırma hedefine ulaşma yolunda artık günleri sayıyoruz. Bir kente veya bir ilçeye doğalgaz ulaştırmakla işimiz bitmiyor. Doğalgazın ulaştığı her noktada maksimum hizmet kalitesini sağlamak için standartları doğru belirlemek gerekiyor" dedi.

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Doğalgaz dağıtımında EPDK sistemi
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