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Doğu Karadeniz'den 117 ülkeye

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-temmuz döneminde 117 ülkeye, 671 milyon 75 bin 471 dolarlık yapıldığı belirtildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 14:11
Doğu Karadeniz'den 117 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz çılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, faaliyet alanlarında bulunan , Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 7 ayında 117 ülkeye ürün gönderildiğini ifade etti.

Bu dönemde yapılan dış satımın tutarının 671 milyon 75 bin 471 dolar olduğunu belirten Kalyoncu, ürün bazında bakıldığında, 367 milyon 892 bin 933 dolarla fındık ve mamullerinin ilk, 113 milyon 610 bin 498 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci, 56 milyon 677 bin 734 dolarla da madencilik ürünlerinin üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan ülkelerin de Rusya Federasyonu, , , ve olduğu bilgisini verdi.

Bu dönemde Rusya'ya 82 milyon 623 bin 254 dolarlık ürün gönderildiğini belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Bölge illerinden en fazla ihracat 555 milyon 972 bin 835 dolarla Trabzon'dan gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz Bölgemiz illerinden yılın 7 ayında yüzde 227 oranındaki artışla 35 milyon 665 bin 263 dolar tutarında ihracatı gerçekleşmiş ve bu sektör ihracatı en yüksek oranda artan sektör olmuştur. Dondurulmuş balık fileto olarak ihraç edilen su ürünlerinin yüzde 90'lık kısmı Japonya varışlı Uzakdoğu ülkelerine yapılmıştır. Ayrıca, Trabzon'dan gerçekleştirilen endüstrisi ihracatı da 17 milyon 286 bin 666 dolar olmuştur. Otomotiv endüstrisi kategorisinde tamamen Trabzon'da kurulu tesiste üretimi yapılan yedek parçalar Avrupa ülkelerindeki önemli otomotiv markalarına ihraç edilmektedir."

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Doğu Karadeniz'den 117 ülkeye ihracat
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