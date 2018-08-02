İhracatta çifte rekor

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüyen, nisanda işsizliği 24 ay sonra tek haneye çeken ve ilk altı ayda yabancı turist sayısında rekor kıran Türkiye, yeni hükümet sisteminin ilk ayı olan temmuzda ihracatta da tarihi başarılara imza attı. Türkiye'nin ihracatı temmuzda yüzde 11.8 artışla 14.1 milyar dolara çıkarak, bugüne kadar ulaşılan en yüksek temmuz rakamı olarak kayıtlara geçti.
HEDEF 170 MİLYAR $
Temmuz ayı geçici ihracat verileri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
'nin katıldığı toplantıyla açıklandı. Yılın 7 aylık döneminde ihracat yüzde 7 artışla 96.3 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat ise 163.3 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı. Yılsonunda 170 milyar dolar aşılarak tarihi bir rekora imza atılması hedefleniyor. Bakan Pekcan
, bugünün üretimle, yatırımla, ihracatla kalkınan Türkiye için güzel bir gün olduğunu belirterek, "Eskiden iki ayrı rakam açıklanıyordu. Şimdi iki bakanlık tek çatı altında birleştiği için olması gerektiği gibi artık bundan böyle TİM ile beraber aynı rakamı açıklayabiliyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilerek çok daha etkin ve hızlı bir yönetim sisteminin kurulduğunu ifade eden Pekcan, bu sistemin olumlu sonuçlarını ve bunların ekonomiye yansımalarını da izleme fırsatı bulacaklarını söyledi.
SAVUNMADA ATAK
Savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden 30'lara indiren Türkiye, bunun meyvelerini de toplamaya başladı. 2018 yılının rekorlar yılı olduğuna değinen TİM Başkanı İsmail Gülle, "Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler, yüzde 77 ile savunma ve havacılık sanayi, yüzde 64 ile gemi ve yat, yüzde 60 ile çelik oldu. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere, ABD, İtalya ve Irak oldu. AB ülkelerine yapılan ihracat ise yüzde 15 oranında artış gösterdi" diye konuştu. Alt sektörler itibarıyla temmuz ayında en çok ihracat gerçekleştiren sektör 2.8 milyar dolarla otomotiv oldu. Bunu 1.6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1.5 milyar dolarla kimyevi maddeler takip etti. ANKARA
DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI
TICARET Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret
verilerine göre, temmuzda Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 32.39 azalışla 6 milyar 3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bakanlığın verilerine göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.84 artarak 14 milyar 106 milyon dolara yükselirken, ithalat da yüzde 6.43 azalışla 20 milyar 109 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da Temmuz 2017'de yüzde 58.7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70.1 seviyesine yükseldi.
100 BİN FİRMA İÇİN ÇALIŞMA
TICARET Bakanı Pekcan, 71 bin ihracatçıdan 12 bininin düzenli olarak ihracat yaptığını belirterek, "TOBB
'a kayıtlı 1.5 milyon firmanın en az 100 bini ihracatçı olabilir. Biz bu yüz bin firmayı ihracatçı yapmak için çalışmaları başlattık" dedi.