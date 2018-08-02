İş takipçisine devlet kapısı tamamen kapandı

Sigorta
hizmetlerinden ilaç alımına, emeklilik işlemlerinden işçi bulmaya, yurtdışı borçlanmadan istihdam teşviklerine kadar birçok konuda iş takipçiliği yapan simsarlara devlet kapısı kapanıyor. Sosyal Güvenlik
Kurumu şubelerini mesken tutup, "sosyal güvenlik uzmanı" diyerek ofis açıp vatandaşı soyan aracı firmalar ortadan kalkıyor. SGK
yurtdışı işlemlerine ilişkin genelgeyle vatandaşı soyan, sosyal güvenlik işlemleriyle milyonlar kazanan aracı firmaları devreden çıkardı. SGK tarafından yayınlanan genelgeyle sosyal güvenlik sözleşmeleri yeniden düzenlenirken danışmanlık adı altında simsarlara binlerce lira kaptırılmayacak.
Örneğin bir emeklilik işlemini tamamlamak için 5 bin liraya yakın talep ediliyor. Artık rehberlik ve danışmanlık desteği ile kısa sürede emekli aylığı bağlanırken, kurum uzmanları da paralarını üçüncü kişilere kaptırmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.