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| nda bugün son durum ne? ( 2 Ağustos 2018 güncel fiyatı)

nda ... fiyatları 2 Ağustos 2018 sorusu ekonomide en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 4,9850 liradan, avro 5,8170 liradan güne başladı. İşte serbest piyasada 2 Ağustos güncel dolar kuru fiyatlarında son durum...

Giriş Tarihi: 2.8.2018 09:26
Son dakika | Dolar kurunda bugün son durum ne? ( 2 Ağustos 2018 güncel dolar fiyatı)

2 Ağustos 2018 Perşembe sabahı en çok araştırılan konu, bugün ne kadar oldu? sorusu oldu. Ekonomideki durumu merak eden ve yatırım yapacak olan yurttaşlar nu yakından takip ediyor. kuru fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, 2 Ağustos 2018 güncel dolar fiyatları bugün ne kadar?

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 4,9830 liradan alınan dolar, 4,9850 liradan satılıyor. 5,8150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,8170 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,9220 lira, avronun satış fiyatı ise 5,7520 lira olmuştu.

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