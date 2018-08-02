Son dakika | Dolar kurunda bugün son durum ne? ( 2 Ağustos 2018 güncel dolar fiyatı)

2 Ağustos 2018 Perşembe sabahı en çok araştırılan konu, dolar bugün ne kadar oldu? sorusu oldu. Ekonomideki durumu merak eden ve yatırım yapacak olan yurttaşlar dolar kurunu yakından takip ediyor. Döviz kuru fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor. Peki, 2 Ağustos 2018 güncel dolar fiyatları bugün ne kadar?

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 4,9830 liradan alınan dolar, 4,9850 liradan satılıyor. 5,8150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,8170 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,9220 lira, avronun satış fiyatı ise 5,7520 lira olmuştu.