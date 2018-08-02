Son dakika... Yüz binlerce kişinin dikkatine! O parayı alabilirsiniz...

1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükteki 14. maddesine göre, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için öncelikle en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatını alabilmek için gereken koşullar ise şöyle:

- İşveren tarafından işten çıkartılma.

- İşçi tarafından haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetme.

- Erkekler için muvazzaf askerlik.

- Kadınlar için evlilik.

- Emeklilik.

- 25 Ağustos 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayarak 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim koşulunu yerine getirme.

- İşçinin ölümü.

EMEKLİ ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATI ALIR

İş Kanunu yönünden, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler ile diğer çalışanlar arasında fark bulunmuyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre kıdem, ihbar, yıllık izin gibi hakların aynısı emekli olduktan sonra çalışanlar için de geçerliliğini koruyor.