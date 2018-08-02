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'ten ' için ler düşürülsün' talebi

Genel Başkanı , " için isteyenlere düşük li kredi vermeli." açıklamasında bulundu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 10:50
TESK'ten 'bedelli askerlik için faizler düşürülsün' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , ın için verecekleri kredide oranını düşük tutmaları gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kredi faiz oranlarının yüksekliğine dikkati çekti.

Bedelli askerlik uygulamasının gençler için ümit olduğunu belirten Palandöken, "Bu uygulamayla iş dünyası da rahatlayacak. İşe erkenden girip mesleği öğrenmişken 6 ay-1 senelik bir uzaklaşma hem sektörleri sıkıntıya sokuyor hem de çalışan için mesleği unutmaya, işten çıkmaya neden oluyordu. Bedelli uygulamasıyla bu ayrılık 21 günle sınırlı olacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, bankaların bedelli askerlik için verecekleri kredilerde faiz oranlarını düşük tutmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bankalara önemli bir görev düşüyor. Bankalar bedelli askerlik için isteyenlere düşük faizli kredi vermeli. Çünkü 15 bin lira, 12 ay vadede 18 bin liraya, 24 ay vadede 21 bin liraya, 36 ay vadede 24 bin liraya, 48 ay vadede ise 27 bin liraya yükseliyor. Yani 4 yılda ödemek isteyen, neredeyse kullandığı kredinin 2 katını ödüyor. Bu, vatani görev yerine geçen bir bedel. Bu yüzden mutlaka ayrıcalık sağlanmalı, faizler düşürülmeli. Binlerce gencimiz, vatandaşımız için bu ayrıcalık çok görülmemeli."

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TESK'ten 'bedelli askerlik için faizler düşürülsün' talebi
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