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kredide yüzde 20 büyüdü

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Yapı Kredi kredide yüzde 20 büyüdü
, nakdi kredilerde özel bankalar ortalamasının üzerinde büyüdü ve yılın ilk yarısında, 314.4 milyar liralık kaynak sağladı. Bankanın konsolide nakdi kredileri yüzde 20 artışla 222.2 milyar liraya, mevduatı ise yüzde 17 artış ile 192.8 milyar liraya yükseldi. Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "Son 10 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye ihracı ile ülkemize güveni bir kez daha teyid ettik. Dijital müşterilerimizin içinde mobil müşterilerimizin sayısı ise 1.25 milyon artarak 4.25 milyon oldu" dedi.
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Yapı Kredi kredide yüzde 20 büyüdü
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