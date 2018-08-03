3 milyon vatandaşa sigorta desteği

Hükümet, mayıs ayı itibarıyla prim borcu olan ve ödeme yapamayanların sigortalılık sürelerinin durdurulması, ihyası, prim borç
larının silinmesiyle 3 milyon vatandaşın yüzünü güldürdü. Sosyal Güvenlik
Kurumu önceki gün başvuru şartı aramadan Bağ-Kur prim borçlarını sildi. Böylece esnaf, işyeri sahibi, şirket ortakları, tarım sigortalı olarak tescilleri yapılanlar 31 Temmuz itibarıyla borçlarından kurtuldu. Söz konusu adımla Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet sürelerine ilişkin borç takibi yapılmayacak.
BAĞ-KUR'LUYA EMEKLİLİK KATKISI
Bağ-Kur
sigortalısına primlerini canlandırma fırsatıyla birlikte kredi desteği de veriliyor. Örneğin, 12 yıl önce dondurulan hizmet için ihya talebinde bulunulması durumunda her ay için 700 lira prim ödenerek bu sürelerden yararlanılabiliyor. Dondurulan bu hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalı gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabiliyor. Borcu dondurulan sigortalılar sağlık yardımlarından yararlanabilecek.
15 BİN GENÇ YARARLANIYOR
Hazirandan itibaren ilk kez Bağ-Kur kapsamına giren 18-25 yaş arasındaki genç girişimcilerin bir yıllık prim giderini devlet karşılıyor. Geçen yıl girişimci desteğinden yaklaşık 7 bin 500 kişi yararlanırken, bu düzenlemeden de 15 bin gencin faydalanması öngörülüyor. Yıllık 8 bin 400 lira primin devlet tarafından karşılanmasının maliyetinin 126 milyon lira olması bekleniyor. Haziran itibarıyla yararlanılacağı varsayıldığında bu yıl için etkisi 63 milyon lira olacak.