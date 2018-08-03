HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Arefe günü resmi tatil mi? 20 Ağustos Arefe günü resmi tatil olacak mı? İşte 20 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı resmi tatilleri...

Arefe günü resmi ? 20 Ağustos Arefe günü resmi tatil olacak mı? İşte 20 Ağustos Pazartesi resmi tatilleri...

Binlerce çalışanın beklediği 'na çok kısa süre kalırken akıllara takılan bazı soru işaretleri de bulunmakta. Bunlardan biri de Arefe günü resmi ? sorusu. Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? Bu sene Kurban Bayramı'nın hafta içine gelmesi nedeniyle memurlara 9 günlük tatil gündeme geldi. İşte Kurban Bayramı tüm resmi tatilleri...

Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 09:47
Arefe günü resmi tatil mi? 20 Ağustos Arefe günü resmi tatil olacak mı? İşte 20 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı resmi tatilleri...

Binlerce çalışanın heyecan içinde beklediği resmi tatili ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Mübarek Kurban bayramına sayılı günler kala özellikle kurban kesme ve bayramı memleketinde geçirmek isteyen çalışanların merak içinde araştırdığı konuların başında Kurban Bayramı tatili ne zaman? Arefe günü ? soruları geliyor.

TATİL 9 GÜN OLACAK!

Özellikle bu yıl Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi sebebiyle memurlara 9 gün tatil imkanı gündeme geldi. Bu sene Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yani memurlar ve çalışanlar için arefe günü resmi tatil olacak. Haftasonunu da birleştirenler tatilini 9 gün yapmış . Konuyla ilgili resmi olarak açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arefe günü resmi tatil mi? 20 Ağustos Arefe günü resmi tatil olacak mı? İşte 20 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı resmi tatilleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN