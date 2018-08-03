Arefe günü resmi tatil mi? 20 Ağustos Arefe günü resmi tatil olacak mı? İşte 20 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı resmi tatilleri...

Binlerce çalışanın heyecan içinde beklediği Kurban Bayramı resmi tatili ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Mübarek Kurban bayramına sayılı günler kala özellikle kurban kesme ve bayramı memleketinde geçirmek isteyen çalışanların merak içinde araştırdığı konuların başında Kurban Bayramı tatili ne zaman? Arefe günü tatil mi? soruları geliyor.

TATİL 9 GÜN OLACAK!

Özellikle bu yıl Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi sebebiyle memurlara 9 gün tatil imkanı gündeme geldi. Bu sene Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yani memurlar ve çalışanlar için arefe günü resmi tatil olacak. Haftasonunu da birleştirenler tatilini 9 gün yapmış olacaklar. Konuyla ilgili resmi olarak açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.