ARLA’nın doğduğu santral girişimlere ev sahipliği yapacak

PTT'NIN
1960'ların başında Araştırma Geliştirme hizmetleri için kurulan ARLA
'nın doğduğu Tahtakale'deki santral binası şimdi girişimlere ev sahipliği yapacak. Türkiye'de girişimciliğin kalbinin attığı Tahtakale, yeni girişimlerin yüzyıllara dayanan ticaret kültürünün içinde olma şansını yakalayacak.
Türk Telekom
, Türkiye'nin geleceğine yön verecek başarılı girişimcileri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla Türkiye'nin ilk ücretsiz topluluk merkezini Tahtakale'deki santral binasında hizmete açtı. 2 bin metrekare alan üzerinde yer alan ve 250 kişinin aynı anda çalışabileceği ortak çalışma, toplantı ve etkinlik alanlarından oluşan merkezi kullanan girişimciler Türk Telekom'un güçlü teknoloji altyapısından da ücretsiz olarak yararlanacak.
Tahtakale'de bulunan SANTRAL Topluluk Merkezi'nin açılışında konuşan Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, "Türkiye fikir ve yenilik üretmek için çok önemli bir potansiyele sahip. Hedefimiz, bu potansiyele sahip girişimciler arasındaki etkileşimi ve bilgi akışını canlı tutarak, ülkemiz ve sektörümüz için ekonomik fayda sağlayacak bir girişim topluluğu oluşturmak ve ülkemizi teknoloji ihraç eden güçlü bir konuma getirmek. Geçmişte dönemin son teknolojisine ev sahipliği yapan SANTRAL, bugün yeni teknolojiler üreterek geleceğe yön verenlerin buluşma noktası olacak" diye konuştu.
TECRÜBELERİ PAYLAŞACAKLAR
Türk Telekom'un, girişimcilik ruhunu çok önemsediğini ve inovasyonu tüm işlerinin merkezine koyduğunu ifade eden Er, "Özellikle telekomünikasyon gibi yeni fikirlerin ışığında gelişen ve dönüşen bir sektörde tüketiciye fayda sağlayan fikir ve teknolojileri hayata geçiren girişimler sektöre önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu katkıyı artırmak için girişimcilerin sektör oyuncularıyla olduğu kadar kendi aralarında kurdukları karşılıklı etkileşim de büyük önem taşıyor" dedi.
BİNA YENİDEN TASARLANDI
Bu amaçla geçmişte telekomünikasyon santrali olarak kullanılan Tahtakale'deki binalarını yeniden tasarladıklarını ifade eden Er, sözlerini şöyle tamamladı: "Topluma faydalı olacak şekilde yeni teknolojilerin geliştirileceği, girişimcilerin kullanımına açık bir topluluk merkezi olan bu binamızda, girişimini hayata geçirmek için çalışan kişilerin bilgi ve tecrübelerini paylaşarak, birbirine destek olduğu yaşayan bir topluluğa ev sahipliği yapmak ve ortaya çıkacak sinerji ile başarılı olmalarını sağlamak."
?TARİHİ SANTRAL BİNASI
Günümüzde girişimcilere destek
veren pek çok
kuluçka merkezinin
bulunduğunu ifade
eden Er, SANTRAL'i
ekosistemdeki tüm
girişimcilerin bir araya
gelerek bir topluluk
oluşturabileceği bir
üst platform olarak
konumladıklarını
belirterek, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Türk
Telekom'un en eski üç
santral merkezinden
biri olarak 1913'te
kurulan ve yıllarca
insanları birbirine
bağlayarak, bilgi
akışına aracılık eden
tarihi santral, asli
görevini sembolik de
olsa sürdürsün ve
girişimcileri birbirine
ve dünyaya bağlasın
istedik. Bir dönemin
son teknolojisine ev
sahipliği yapan mekân
artık yeni teknolojiler
üreterek geleceğe yön
verenlerin buluşma
noktası olacak."