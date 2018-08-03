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Son dakika: CHP'de olağanüstü kurultay komedisi! Kurultay için yeterli imza toplandı mı?

Son dakika haberi... CHP yönetiminden yapılan açıklamada, olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanmadığı bildirildi. Genel Merkez, muhaliflerin teslim ettiği belgelerde mükerrer imzaların olduğunu ayrıca eski delegelerin imza attığını açıkladı. CHP'de dün muhalifler noter tasdikli olduğunu belirttikleri 630 imzayı teslim etmişti.

Giriş Tarihi: 3.8.2018 13:22 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 13:52
Son dakika: CHP'de olağanüstü kurultay komedisi! Kurultay için yeterli imza toplandı mı?

CHP yönetiminden yapılan açıklamada, olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanmadığı bildirildi.

24 Haziran'da yapılan çifte seçimin ardından CHP'nin gündemi olağanüstü kurultay. Parti içi muhalifler, dün olağanüstü kurultayın yapılabilmesi için "yeterli sayıda" şeklinde açıkladıkları delege imzalarını genel merkeze teslim etti.

Teslimin ardından CHP'de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan Muharrem Erkek, "yeterli sayıda imza verilmediğini" açıkladı ancak detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını söyledi.

İMZA SAYISI 605'E DÜŞTÜ

NTV'de yer alan habere göre, CHP Genel Merkezi, delegelerin yeterli imza vermediğini söyledi. Habere göre merkeze noter onaylı 614 imza gönderildi. Bu 614 imzanın 4'ünün mükerrer olduğu tespit edildi. 5 kişinin de artık delege olmamasına rağmen imza verdiğinin tespiti üzerine noter onaylı imza sayısı 605'e düştü.

Son dakika: CHP'de kritik dakikalar! Muhalifler kurultay için imzaları getirdi

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Son dakika: CHP'de olağanüstü kurultay komedisi! Kurultay için yeterli imza toplandı mı?
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