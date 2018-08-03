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Esnafın borcu silindi

Bağ-Kur’lular tan kurtuldu. , Bağ-Kur’luların öncesine ait prim borçlarını sildi, bunlara ilişkin hizmet sürelerini dondurdu

Giriş Tarihi: 3.8.2018 00:10
Hükümet, Mayıs ayı itibariyle prim borcu olan, ödeme yapamayanların sigortalılık sürelerinin durdurulması, ihyası, prim larının silinmesiyle 3 milyon vatandaşın yüzünü güldürdü. Kurumu (), önceki gün başvuru şartı aramadan, 31 Mayıs öncesine ait prim borcu olup bunları yapılandırmayan ya da ödemeyenlerin borçlarını sildi, bu borçlara ilişkin hizmet sürelerini dondurdu. Sigortalılık süresi; prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durduruldu. Sigortalılıkları durdurulanlardan çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018 itibariyle yeniden başlatıldı. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bunlara kurum alacakları arasında yer verilmeyecek. İsteyen Bağ-Kur'lular daha sonra başvurarak bu süreleri yeniden hizmet sürelerine ekletebilecek. Bunun için SGK'ya başvurulup ihya talebinde bulunulması ve borcun 3 ay içinde ödenmesi gerekecek. İhya ile dondurulan süreler emeklilik hesabında kullanılabilecek.

BAĞ-KUR'LUYA EMEKLİLİK DESTEĞİ
Daha önce sigortalılık süresi durdurulanlara da yapılandırma kapsamında bunları canlandırma imkanı sağlandı. Bağ-Kur'lular dondurulan sürelerini çok daha az ödemeyle canlandırabildi. Aylık tutar 700 lira üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplandı. Bu yapılırken borcun faizi silindi, bunun yerine a göre hesaplama yapıldı. Peşin ödeme yapılacağı için enflasyon tutarının da yüzde 90'ı silindi. Ancak başvuranların hesaplanan borcun tamamını 31 Ağustos'a kadar ödemesi gerekiyor.

Kaynak: TAKVİM
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