Esnafın borcu silindi

Hükümet,
Mayıs ayı itibariyle prim borcu olan, ödeme yapamayanların sigortalılık sürelerinin durdurulması, ihyası, prim borç
larının silinmesiyle 3 milyon
vatandaşın yüzünü güldürdü. Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK
), önceki gün başvuru şartı aramadan, 31 Mayıs
öncesine ait prim borcu olup bunları yapılandırmayan ya da ödemeyenlerin borçlarını sildi, bu borçlara ilişkin hizmet sürelerini dondurdu. Sigortalılık süresi; prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durduruldu. Sigortalılıkları durdurulanlardan çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018
itibariyle yeniden başlatıldı. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bunlara kurum alacakları arasında yer verilmeyecek. İsteyen Bağ-Kur'lular daha sonra başvurarak bu süreleri yeniden hizmet sürelerine ekletebilecek.
Bunun için SGK'ya başvurulup ihya talebinde bulunulması ve borcun 3 ay içinde ödenmesi gerekecek. İhya ile dondurulan süreler emeklilik hesabında kullanılabilecek.
BAĞ-KUR'LUYA EMEKLİLİK DESTEĞİ
Daha
önce sigortalılık süresi durdurulanlara da yapılandırma kapsamında bunları canlandırma imkanı sağlandı. Bağ-Kur'lular dondurulan sürelerini çok daha az ödemeyle canlandırabildi. Aylık tutar 700 lira
üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplandı. Bu yapılırken borcun faizi silindi, bunun yerine enflasyon
a göre hesaplama yapıldı. Peşin ödeme yapılacağı için enflasyon tutarının da yüzde 90'ı silindi. Ancak başvuranların hesaplanan borcun tamamını 31 Ağustos
'a kadar ödemesi gerekiyor.
Kaynak: TAKVİM