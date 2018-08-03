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'dan yarım milyon kişiye iş

Türkiye İş Kurumu (), 2018'in ilk 6 ayında 355 bin 792 erkek ve 181 bin 322 kadının ına aracı oldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 11:11
İŞKUR'dan yarım milyon kişiye iş

ın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan , istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

Kurum, bu yılın ocak-haziran döneminde 355 bin 792'i erkek, 181 bin 322'si kadın olmak üzere 537 bin 114 kişiyi işe yerleştirdi. Bunlar arasında 6 bin 726 engelli, 82 de eski hükümlü yer aldı.

HEDEF, 1 MİLYON 250 BİN KİŞİNİN İSTİHDAMI

Son 10 yılda 7,5 milyon kişinin istihdamını sağlayıp le mücadelede etkin bir görev üstlenen İŞKUR, bu yıl 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık etmeyi hedefliyor.

Ülke genelinde yaptırdığı işgücü piyasası ihtiyaç analizleri ile illerde ihtiyaç duyulan meslekleri tespit eden İŞKUR, bunlarla ilgili kurs ve program düzenledi. Kurum, geçen yıl 116 bin 624 işbaşı ile girişimcilik eğitim programı ve mesleki eğitim kursu düzenledi. Söz konusu dönemde eğitimlerden 508 bin 851 kişi faydalandı. Programlardan faydalananların sayısı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 21 artış gösterdi.

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İŞKUR'dan yarım milyon kişiye iş
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