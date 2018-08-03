Kayısı dünyaya tanıtılmalı

Malatya
'nın uluslararası rekabetteki konumu açısından dünü ve bugünü, ulusal ve yerel düzeyde önümüzdeki dönem kalkınma hedeflerinin konuşulduğu panelde öne çıkan konu, ilin mücevheri konumunda bulunan kayısı oldu. Panelin moderatörlüğü yürüten SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz
, "Bazen ülke olarak kendimize haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Kentlerimiz ürettikleri ürünlerin farkında değil. Ülkemiz adına 1 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Buna karşılık faiz, kur ve enflasyon üçgenine hapsolmuş şekilde davranıyoruz" ifadelerini kullandı.
GÜVEN VE HUZURUN ŞEHRI
Malatya'nın insanlarından dolayı üst düzey bir güvenliğe sahip olduğunu vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, "Malatya güven ve huzurun şehridir. Bunu insanlarımızın yüzünde görebilirsiniz. Şehrimiz gece geç saatlere kadar dopdolu ve canlı halini koruyor. Malatya'nın insanının yüzüne bakınca samimiyeti ve heyecanı rahatlıkla görebilirsiniz" diye konuştu. Şehrin çok değerli iş insanları yetiştirerek müthiş bir zenginliğe sahip olduğunun altını çizen Turan, şöyle konuştu: "Malatya'nın her bir ilçesinin karakteri birbirinden çok farklı. Birlikte yaşama kültürü çok güzel bir şekilde yansımış. Şehir müthiş bir medeniyet kültürüne sahip. 12 bin kilometre alanı var. Uluslararası rekabette tarihi ve milli yerlerimizle ön plana çıkacağımızı düşünüyorum. Çok fazla kervansarayımız var. Bu da tarihi ipek yolunun üzerinde yer almamızdan kaynaklanıyor. İnanç turizmi açısından çok ciddi zenginliklerimiz bulunuyor. 250 farklı yemek çeşidimiz var. Kısa dönemde gerçekleştirilecek projelerimiz bulunuyor. Bunlar; Malatya Kültür Sarayı, Malatya Fuar Merkezi, Millet Bahçesi ve Yeni Kent Meydanı."
ÇİÇEK BORSASI MODELİ ÖRNEK OLMALI
Şehir olarak kayısı konusunda çok yol almaları gerektiğini savunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yurtdışı yatırımcıların kendi illerine çekilmediği sürece ürünlerinin bir değere sahip olmayacağını söyledi. "Kayısıyı dünya pazarına iletmemiz gerekiyor" diyerek kayısıdaki ihracatın artması gerektiğine dikkat çeken Sadıkoğlu, "Hollanda'daki çiçek borsası modelini örnek olarak görüyorum. Sadece alıcıyla satıcı fiyatı belirleyince ihtiyaç dahilinde ekonomide büyük katma değer sağlanıyor. Burada aracılar kaynaklı satış gerçekleşmiyor. Bu durum çiftçiye zarar verebiliyor" dedi. Yurtdışındaki alıcıların Malatya satıcılarıyla buluşması gerektiğinin altını çizen Sadıkoğlu, taleplerinin dünyaya açık bir borsa pazarına dönüşmek olduğunu, kayısı açısından bölgeyi ciddi bir pazar haline getirmek istediklerini söyledi.
LİSANSLI DEPO PROJESİ GELİYOR
Malatya'nın bir bütün olarak büyüdüğünü vurgulayan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 2002'den sonra siyasi iradenin gücüyle büyümesine devam ettiğini söyledi. "Kayısı üretimde en önemli kıymetimiz" diyen Özcan, şöyle konuştu: "7 bin ton üretimle başlamış, bugün iklim şartlarına paralel 140 bin ton üretim kapasitesine ulaşmış bir ürün var ortada. Aslında kayısı ile ilgili ne yapıldı sorusu için bu önemli bir cevap. 20 milyon dolar ihracatla başladık, bugün 300 milyon dolara ulaştık. Yaş üretimde 650 bin ton kayısı ihraç ediyoruz. Dünyada hem yaş hem kuru kayısı üretiminde birinci sıradayız. Merkezi hükümetin teşvik ve bölgesel yatırımlarından faydalanmak gerekiyor. Bu şehirde herkes emek veriyor. Malatya'nın en büyük krizi kayısının çiçek açma döneminde soğuğa maruz kalması. Problemlerimizin birçoğunu düzeltecek şey lisanslı depo. 30 Ağustos'ta projeye başlamayı hedefliyoruz. Kayısı tüm Türkiye'nin sahiplenmesi gereken bir prestij ürünüdür. Biz de bu yönde çalışıyoruz."
1 MİLYAR $'LIK İHRACAT HEDEFLENİYOR
Türkiye'nin 2023'te en büyük 10 ekonomiye girmeyi hedeflediğini hatırlatan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu, buna yönelik her ilin kendi potansiyelini en iyi şekilde kullanıp, ulusal stratejilere katkıda bulunması gerektiğini söyledi. Yatırımlar için altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Yoğunlu, "İlimiz gerek beşeri sermaye gerekse ticarileşme becerisinde 28'inci sırada bulunuyor. İller arası rekabet endeksinin 2014 verilerine göre 31'inci sırada yer alıyor. Malatya'da kayısı çok önemli bir marka. Şehrin 354 milyon dolar ihracatının 154 milyon dolarlık kısmını kayısı oluşturuyor. Kısa vadede 500 milyon dolar, uzun vadede ise 1 milyar dolarlık kayısı ihracatı hedefliyoruz" dedi.
SİSTEMİ YERELDEN KÜRESELE AKTARMALIYIZ
Küresel ve uluslararası sistemin iyi anlaşılması gerektiğine vurgu yapan İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, "Sistemi yerele taşıyarak oradan da küresele aktarmalıyız. Küresel ve yerel iyi anlaşılması sorunların çözümü için büyük önem arz ediyor. Potansiyeli küresel ölçeğe taşıdığımızda hedeflerimize ulaşmış olacağız. Küreselleşmeyi doğru anlamalıyız. Uluslararası sistemde küreselleşme gerçekleşirken biz de bunun bir parçasıyız. Malatya potansiyeli olan bir şehir. İnönü Üniversitesi olarak Malatya'nın sosyal ve ekonomik kalkınmasında kilit rol oynuyor, bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.