Kur silahı devrede

Ekonomide tarihinin en büyük başarılarına imza attığı Mayıs 2013'ten bu yana saldırı altında olmasına rağmen, milli çıkarlarından taviz vermeden yoluna devam eden Türkiye, yine hedef tahtasına konuldu. Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonu, 15 Temmuz darbe girişimi, MİT TIR'ları ve kredi derecelendirme kuruluşlarının saldırılarını bertaraf eden Türkiye, bu kez ABD tarafından bir rahip bahane edilerek köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor.Türkiye'yi dış politikada dize getirme operasyonunun ekonomik tetikçileri de kur üzerinden gerçekleştirdikleri saldırı ile piyasaları karıştırmak için harekete geçti. Çarşamba gecesi, henüz ABD'nin mesnetsiz yaptırım kararları açıklanmadan başlayan operasyonla 5 lirayı geçen dolar dün de gün içerisinde 5.1 liraya kadar çıktı. Londra'dan gelen alımlarla hacimsiz bir biçimde yükselen dolara, özellikle yerlilerin satıcı tarafta olduğu gözlendi.Türkiye, özellikle son yıllarda bu tür saldırılarla pek çok kez hizaya getirilmeye çalışıldı. Fakat, gerek halkın bu operasyonlara prim tanımaması ve gerekse de güçlü liderliğin etkisiyle ekonomide alınan önlemlerle sağlanan büyüme saldırıları boşa çıkardı. Yapılan saldırıların etkisiyle kurun yükselmesi bir yandan dış borcun TL cinsinden artmasına neden olurken, diğer yandan da borsanın dolar bazında ucuzlamasına neden oluyor. Özellikle döviz borcu yüksek reel sektör şirketleri kur operasyonları ile zayıflatılarak Türkiye'nin büyüme ve istihdam yaratmasının önü kesilmeye çalışılırken, ucuzlayan Türk şirketlerinin de daha düşük bedellerle satın alınması hedefleniyor.Kabul edilemezHUKUKI altyapısı olmayan ve tamamen rasyonellikten uzak bu karar neticesinde psikolojik sınırların aşılmış olması, tamiri zor yıkımlara neden olacaktır. ABD'nin bu kabul edilemez tutumunu bir an önce sonlandırarak, ilişkilerin normalleşmesini umuyoruz. Aksi takdirde işbirliklerimizin zarar görmesinden endişe duyuyoruz.Müttefikliğe aykırıYAPTIRIM kararı, stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz.Bakanların yanındayızABD'NIN yaptırımları kabul edilebilir değil. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, iş dünyası olarak, ihracatçılar olarak bakanlarımızın yanındayız. Bakanlarımız sadece ülkemizin menfaatleri için canla başla çalışıyorlar. Bu kararın yerinde olmadığını düşünüyoruz.Saygı dışı tutumTÜRKIYE bir hukuk devletidir. Yargı bağımsızlığı her şeyin üstündedir. ABD'nin bu yaptırımı, hukuk sistemine yönelik saygı dışı bir tutum ve müdahale anlamına gelmektedir. ABD'nin ülkemize karşı hasmane tavrı bizleri derinden yaralıyor.Haksız ve yanlış kararİKİ bakanımızı hedef alan haksız karar, yapıcı zeminde sorunlara çare arama imkânını zayıflatmaktadır. Amerika'nın aldığı haksız ve yanlış karardan geri dönmesi, sağduyuya önem vermesi yapıcı bir sürecin tekrar öne çıkmasına katkı sağlayacaktır.Asıl bedeli ABD öderAMERIKA, haksız ve mesnetsiz 'yaptırım' tehdidiyle Türk halkına, iş dünyasına istemediği hiçbir şeyi yaptıramayacak. Türkiye, bu krizden güçlenerek çıkacak. Eğer ABD müttefiklik sözde kalsın istiyorsa, asıl bedeli sonunda kendileri öder. İki bakanımızın arkasındayız.Karardan dönülmeli TRUMP yönetiminin tüm uluslararası hukuk veya uygulamalara aykırı olarak aldığı yaptırım kararını kabul etmek mümkün değildir. ABD'nin bu kararına karşı devletimizin ve bakanlarımızın yanındayız. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmelidir. ABD yönetimini sorumlu davranmaya davet ediyoruz.