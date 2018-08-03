SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ayın kaçında yatacak? Tahsis numarasına göre...

Emekli maaş ödemeleri bu ay erkene alınıyor. Kurban Bayramının birinci gününün 21 Ağustos gününe denk gelmesi ile beraber normal şartlarda ayın 17-28'i arasında ödenen emekli maaşlarının ayın 17'sine kadar ödenmiş olması bekleniyor. Maaşlarını 1-5 Ağustos tarihinde alması beklenen memur emeklilerinin ve diğer emeklilerin de 1000'er lira ikramiyelerini de en geç 10 Ağustos'da almaları gündemde. Peki, emekli maşları ve ikramiyelerin ödeneceği net tarih belli oldu mu? İşte, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamına göre ödenme tarihi...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları bu Ağustos ayının Kurban bayramına denk gelmesi ile maaşlarını erken alacaklar. Maaşlarını her ayın 17'si ile 28'i arasında alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken ödeme gündemde. Bunun nedeni ise bazı emeklilerin maaş ödeme günlerinin bayrama denk gelmesi. Erken ödeme uygulanırsa, emekliler ayın 17'sine kadar ağustos maaşını almış olacak. Maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre alan SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numarası 1,3,8 olanların maaş ödemelerini 1-5 Ağustos tarihleri arasında almaları bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ

Bakanlıktan henüz resmi bir açıklama gelmezken, emekliye biner lira bayram ikramiyesinin ayın 17'sine kadar ödenmesi söz konusu. Emekli ikramiyeleri yüksek ihtimalle Kurban bayramı öncesinde 6-10 Ağustos tarihleri aralığında ödenecek. İkramiyenin ödeneceği kesin tarihin önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Bağ-Kur emekli aylığı ödeme günleri;

- Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

- Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

- Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4/A SSK emeklisi olanların tahsis numaralarına göre emekli maaşı alma günleri;

- Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

- Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

- Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

- Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

- Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

- Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında ödenir.