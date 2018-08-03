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Son Dakika | ne kadar oldu? fiyatları 3 Ağustos Cuma

Haftanın son günü olan 3 Ağustos Cuma araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ağustos ayının başından itibaren altına olan talep de artmış durumda. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından hergün araştırılan konular arasında yer alıyor. Kapalıçarşı'daki piyasaların son durumu, , , , ve Cumhuriyet altını fiyatları hakkındaki tüm güncel bilgi ve gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz. Uzman yorumlarıyla bezeli haberimizde tüm soru işaretlerinize yanıt bulabileceksiniz. Altının ülkemizde bu denli rağbet görmesinin nedeni de kültürel kodlardır.

Giriş Tarihi: 3.8.2018 07:30 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 07:31
Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 3 Ağustos Cuma

konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Haftanın son iş günü olan 3 Ağustos Cuma günü fiyatları ne kadar? Ortak hafıza ve toplumsal normlar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altının büyük bir önemi vardır. Dolar ve Euro ele alındığında çeyrek altın yatırımı çok daha yüksektir. Yastıkaltı altını denilen birikimler toplumun yaşayan geleneklerindendir. Bu nedenle vatandaşın altın fiyatları konusundaki araştırmaları da hergün güncellenmektedir. Ayrıca düğünlerde de yeni evlenen çiftlere altın hediye edilmesi altını değerli kılar. Bu gelenek akrabalar ve dostlar arasında karşılıklı olduğu için sosyal dayanışmayı arttırır. 3 Ağustos altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

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Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 3 Ağustos Cuma
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