Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 3 Ağustos Cuma

Altın fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Haftanın son iş günü olan 3 Ağustos Cuma günü çeyrek altın fiyatları ne kadar? Ortak hafıza ve toplumsal normlar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altının büyük bir önemi vardır. Dolar ve Euro ele alındığında çeyrek altın yatırımı çok daha yüksektir. Yastıkaltı altını denilen birikimler toplumun yaşayan geleneklerindendir. Bu nedenle vatandaşın altın fiyatları konusundaki araştırmaları da hergün güncellenmektedir. Ayrıca düğünlerde de yeni evlenen çiftlere altın hediye edilmesi altını değerli kılar. Bu gelenek akrabalar ve dostlar arasında karşılıklı olduğu için sosyal dayanışmayı arttırır. 3 Ağustos altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI