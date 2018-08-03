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"Süper teşvikler" cari açığı 1,2 milyar dolar azaltacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın onayıyla kapsamına alınan 4 projeyle cari açığın azaltılmasına 1,2 milyar dolarlık katkı sağlanacağını bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 16:06
Süper teşvikler cari açığı 1,2 milyar dolar azaltacak

, kapsamına alınan projelere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

tarafından onaylanan proje bazlı teşviklerle 8 milyar liralık 4 yeni yatırım yapılacağını belirten Varank, 4 bin 414 kişiye de istihdam sağlanacağını ifade etti.

Varank, bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1,2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin "Milli Muharip Uçak Projesi üretim tesisi", BMC 'in "dizel motor, transmisyon ve alt?sistemleri üretim tesisi" ve "muhtelif raylı sistem araçları üretim tesisi" ile Bosch'un "yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi" yatırımları, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında bir dizi destekten yararlandırılacak.

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"Süper teşvikler" cari açığı 1,2 milyar dolar azaltacak
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