Yaptırımların etkisi sınırlı olur

ABD'nin skandal yaptırım kararına tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "kabul edilebilir değil" dedi. Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Albayrak, bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türk ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını kaydetti. Yaptırım kararının ardından ekonomiye yönelik atakların kısa dönemli olduğunu söyleyen Albayrak, "Bu süreç içinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır" dedi.
ŞÜPHENİZ OLMASIN
Albayrak, bütçe disiplini, enflasyonla mücadele, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması hedefleri için kapsamlı çalışmalar başlattıklarını, Orta Vadeli Program
'la ilgili ilk toplantıyı hafta başında gerçekleştirdiklerini belirtti. Program hazırlanırken ekonomik dengelenme adımları ve tasarruf tedbirlerini de hayata geçirdiklerine işaret eden Albayrak, "Diğer yandan, kısa ve orta vadeli, farklı dış kaynak finansmanı için görüşmeler de pozitif şekilde ilerliyor. Ekonomik dengelemenin akabinde, ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından ve Türkiye
'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.