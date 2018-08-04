2018 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?

Ülkemizde asgari ücretli çalışan yaklaşık 6 milyon vatandaşın maaşı %14.2 artışla bin 603 liraya yükseldi. 2018 yılında asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşları da arttı. 2018 yılıyla beraber en düşük işsizlik maaşı 805 lira iken, en yüksek miktar ise 1623 lira olarak belirlendi. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının % 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor. Buna göre işsizlik maaşı en fazla 16 bin 232 TL olacak. Peki işsizlik maaşı ne kadar süre alınır? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı kaç ay alınıyor? Detaylar haberimizde…

2018 İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşını almak isteyen kişilerin en son çalıştığı işinde 120 gün aralıksız çalışmış ve sigorta priminin de ödenmiş olması gerekiyor. Bunun yanında işten atılan ve önceki 120 gün aralıksız olarak sigorta primi yatmış olan bir kişinin, işsiz kalmadan önceki çalışma süresi hesaba katıldığında, 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir. Sigorta primi en az 600 gün ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödemesi olan kişiye 8 ay, 1080 gün prim ödemesi yapılmış kişiye de 10 ay işsizlik maaşı bağlanır ve bu süre boyunca bu personel işsizlik maaşından faydalanır.

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

- Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir. İşsizlik sigortasına başvuru Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişinin işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' 81 İlde bulunan Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) müracaat etmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus, işten çıkış tarihinden sonra 30 günü geçmemesi gerekmektedir. Bu sayede hak ettiğiniz parayı tam olarak alabilirsiniz. Bu 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda alacağınız para da düşecektir. İşsizlik maaşı alan bir vatandaş, devlet destekli sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bunun içinde vatandaşın İŞKUR resmi sayfasından başvuru yapması gerekmektedir. Öte yandan İŞKUR'un yanı sıra e- Devlet üzerinden de başvurular kabul ediliyor.