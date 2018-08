Bahçedeki fındık üreticisinin gözü kulağı TMO'da

Sahil ve orta kesimde süren fındık hasadı havanın zaman zaman yağmurlu olması nedeniyle zor geçiyor. Fındık hasadında yerli işçiler 100 TL'den günlük yevmiye ile fındık toplarken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kente gelen mevsimlik işçiler ise 70 TL'den bahçelerde çalışıyor. Bahçe sahibi üreticiler tarafından, yerli işçilerin daha çok fındık toplaması nedeniyle daha fazla tercih edildiği de belirtildi.

Geçen sezon müdahale alımı yaparak fındık piyasasına giren Giresun kalite fındığa 10.50 TL, levant kalite fındığa ise 10 TL'den fiyat açıklayan TMO'nun bu sezon açıklayacağı taban fiyat ise üreticiler tarafından merakla bekleniyor. Fiyatın halen açıklanmaması üreticileri endişelendirirken, en az 14 TL fiyat bekleniyor.

İstanbul'dan memleketi Ordu'ya gelerek fındık hasadına başlayan üretici Ayhan Aktaş, fiyatın en kısa zamanda açıklanmasını isteyerek, "Her hasat zamanında olduğu gibi yine memleketimize, köyümüze geldik. Gurbette olsak da fındık bahçemize bakıyoruz. Bakımını yapıyoruz, iyi ürün alabilmek için gübresinden ilacına kadar her türlü ilgileniyoruz. Bizim arazilerimiz dik ve yamaç arazi olduğu için maliyetimiz çok yüksek. Maliyet hesabı yaparsak fiyat taban fiyatı geçiyor. İşçiliğini elimizden geldiği kadar kendimiz yapmaya çalışıyoruz, ihtiyaç duymamız halinde mecburen yevmiye ile işçi çalıştırmak zorundayız. Serbest piyasada, herkes şu an TMO tarafından açıklanacak fiyatı bekliyor. Biz de bekliyoruz, beklentimiz en az 14 TL. İnşallah buna yakın bir rakam olur da emeğimizin karşılığını alırız" dedi. Nihat Karadaş ise işçi almadan eşi ve çocuklarıyla birlikte fındığını topladığını, TMO'nun açıklayacağı fiyatı da merakla beklediklerini söyledi.