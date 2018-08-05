Borsada 1.1 milyarlık gol

Hesapsızca yapılan transfer harcamaları ve kurdaki artışın etkisiyle borç
batağındaki spor kulüpleri, faturayı borsa yatırımcısına çıkarıyor. Dört büyük kulübün borsada yatırımcılardan sağladığı gelir 1.1 milyar liraya ulaştı. Futbol
kulüpleri 2002'de başlayan borsa maceraları sürecinde halka arzlardan 119.3, hisse satışlarından 407.5, bedelli sermaye artırımlarından ise 609 milyon lira gelir elde etti.
FENER DÜĞMEYE BASTI
Fenerbahçe
'nin başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç
'un da ilk icraatı, futbol takımını da bünyesinde bulunduran ve Borsa'da hisseleri işlem gören Futbol A.Ş.'de sermaye artırım kararı almak oldu. Fenerbahçe sermayesini yüzde 250 artırarak 98 milyon 980 bin liraya çıkaracak. Şirket sermaye artırımından 353.5 milyon TL gelir elde etmeyi planlarken, yatırımcılardan sağlanacak kaynak 112.9 milyon TL olacak. Ali Koç'un son açıkladığı rakamlara göre Fenerbahçe'nin toplam borcu 621 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Halka açık şirketin borcu da son 4 yılda yüzde 200 artarak 1.75 milyar liraya ulaştı.
LİDERLİK CİMBOM'DA
Borsadan en fazla geliri Galatasaray
elde etti. Galatasaray halka açıldığından bu yana borsadan toplam 563.3 milyon TL gelir sağladı. Cimbom bu yılın mart ayında gerçekleştirdiği sermaye artırımı ile 434 milyon TL gelir elde ederken, bunun 147 milyon lirası borsadaki yatırımcılardan sağlandı. Buna rağmen Galatasaray'da halka açık şirketin borcu son 4 yılda yüzde 201 artarak 1 milyar 556 milyon liraya çıktı.
BEŞİKTAŞ FRENE BASTI
BEŞİKTAŞ
, halka açıldığından bu yana borsadan 150 milyon TL gelir sağladı. Özellikle iki sezondur futbolcu satışlarından önemli gelir elde eden Beşiktaş, yeni transfer döneminde de bu trendi sürdürürken, alım konusunda ise frene bastı. Beşiktaş'ın borcu son 4 yılda 460 milyon liradan 1 milyar 263 milyon liraya çıktı. Ligde son 4 sezondur büyük hayal kırıklığı yaşarken, borcu 236 milyon liradan 1.1 milyar liraya çıkan Trabzonspor ise borsadan 45 milyon lira gelir elde etti.