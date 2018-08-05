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’den ’ye kolaylığı

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
Çin’den Türkiye’ye vize kolaylığı
Halk Cumhuriyeti, İstanbul Başkonsolos Vekili Zhong Hongnuo, ile iyi ilişkilere sahip olduklarını, ilişkileri geliştirmek istediklerini ve Türk vatandaşları için kolaylığı sağladıklarını söyledi. Hongnuo, resmi davet mektubu uygulaması yerine TOBB, DEİK, TÜSİAD ve ISO gibi Türkiye'de faaliyet gösteren 105 kurum ve kuruluşta çalışanlar ve işadamlarının, Çin'de iş yaptıkları şirketlerden alacakları davet mektubu ile vize başvurusunda bulunabileceğini belirtti. Hongnuo, "Böylece iş vizesi alınması konusunda ilave kolaylık sağlanıyor" dedi. Türkiye ile gelişen ilişkilere çok önem verdiklerini belirten Hongnuo, Çin'in Türkiye vatandaşlarına yönelik getirdiği vize iyileştirmelerine ilişkin, önceki uygulamada Çin vizesi alabilmek için gerekli evrakın başvuru sahibi tarafından bizzat Çin'in Türkiye'deki Büyükelçiliği ve konsolosluklarına teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.
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Çin’den Türkiye’ye vize kolaylığı
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