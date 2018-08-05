Çorum’dan Temmuz ayında 31 milyon 803 bin dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden edinilen bilgilere göre, Ocak ayında 22 milyon 134 bin, Şubat ayında 17 milyon 959 bin, Mart ayında 37 milyon 798 bin, Nisan ayında 30 milyon 41 bin, Mayıs ayında 43 milyon 744 bin, Haziran ayında 41 milyon 599 bin, Temmuz ayında 31 milyon 803 bin dolarlık ihracat yapılan Çorum ihracatçı iller arasında da 34 sırada yer aldı.

Ülke genelinde ise Temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 106 milyon dolar oldu. 2018 yılı Temmuz ayı, bugüne kadar en çok ihracat gerçekleştirilen Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörlerin, yüzde 77 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 64 ile gemi ve yat, yüzde 60 ile çelik oldu. Temmuz ayında 169 ülkeye TL ile ihracat yapılırken Ocak-Temmuz döneminde de 8,6 milyar TL tutarında ihracat TL ile gerçekleşti.

