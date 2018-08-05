Dar gelirliye 30 bin konut

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı 100 günlük icraat programı dar gelirlileri de sevindirecek. TOKİ tarafından dar gelirliler için yapılan 15 bin 523 konutun bu sürede satışa çıkarılması, 15 bin 506 konut inşaatının ihalesinin de tamamlanması planlanıyor.
50 BİN LOJMAN SATIŞI
400 maddenin yer aldığı icraat programında kamuda yapılacak tasarruf planları da yer aldı. Buna göre, satışı mümkün görünen 50 bin lojman için hazırlıklar başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamu konutlarıyla ilgili envanter çalışmasını tamamlayacak, ilk etapta 5 bin konutun satışı için işlemlere başlanacak.
Öncelikli olarak içinde yaşayan memurlara satın almaları teklif edilecek. Terörle mücadele bölgelerindeki lojmanlar, kapsam dışı bırakılacak.
HEDEF ATIL ARAZİLER
Kamu kurumlarına tahsis edilmiş atıl durumdaki Hazine arazileri de ekonomiye kazandırılacak. Bu çerçevede, 20 ilde değerlendirme çalışma yapılması planlanıyor. Tespit edilen 9 milyar lira değerindeki taşınmazın uygulayıcılara devri de tamamlanacak.
Ekonomiye kazandırılması amacıyla 13 bin kilometrekarelik tescil harici alanı belirlenecek.
Kaynak ve zaman tasarrufu için e-Haciz uygulamasına geçilmesi de öngörülüyor.
EMLAK BANKASI GELİYOR
100 günlük icraat programı kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Bankası'nın tekrar faaliyete geçmesine yönelik teknik ve idari yapılandırmayı tamamlayacak. Taşınmaz Değerleme Sistemi'nin kurulması için çalışmalarını hızlandıracak. Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünün açılması için "Türkiye Mekânsal Strateji Planı" çalışmalarına başlanılacak. Büyüme öngörüsü doğrultusunda 'Arazi İhtiyacı Analizi' yapılacak.