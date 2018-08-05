Gine’ye hediye otobüsler Konakri yollarında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Mart 2016'daki Gine Cumhuriyeti ziyaretinde mevkidaşı Alpha Conde'nin doğum günü münasebetiyle ülkeye hediye ettiği otobüsler, başkent Konakri'de seferlerine başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Ocak 2017'te Gineli makamlara hibe ettiği 50 belediye otobüsünün bir kısmı başkentte trafiğe çıktı. Kalan otobüsler yakın zamanda seferlere başlayacak.
Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Nur Sağman, "Gine Devlet Televizyonu (RTG), otobüslerin sefere başlamasını o gün ana haberlerde ilk haber olarak yayımladı" dedi. Sağman, Konakri Belediyesi ile bir Türk firması arasında yapılan anlaşma gereği otobüslerin işletim ve yönetiminin Türk firmasına verildiğini ifade etti.