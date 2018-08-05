İş’ten ekonomiye 355 milyar TL’lik destek

Türkiye İş Bankası, 2018 Haziran ayı itibarıyla aktif büyüklüğünü 2017 yılsonuna göre yüzde 10 artırarak 398.3 milyar TL'ye yükseltti. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali
finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Temin ettiğimiz kaynakları ülke ekonomisinin istikrarı için tahsis etmeye devam ediyoruz" dedi.
Bu dönemde bankanın nakdi kredileri 261 milyar TL, gayrinakdi kredileri ise 94.7 milyar TL seviyesine yükseldi. Böylece İş Bankası'nın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 355.7 milyar TL düzeyine ulaştı. İş Bankası'nın sorunlu kredilerinin toplam kredilere oranı yüzde 2.7 düzeyinde gerçekleşti ve yılın ikinci çeyreğinde de sektör ortalamasının altında seyretmeye devam etti. Mudilerinin İş Bankası'na duyduğu güvenin en önemli göstergesi olan bankanın mevduat hacmi 219.1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.