Rezervasyonlar 15 güne çıkıyor

Jolly Tur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Figen Erkan, 9 güne çıkan Kurban Bayramı
tatilinin yazın son günlerini değerlendirmek açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Bayram tatilinin ertesi hafta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatan Erkan, "Bazı tatilciler aradaki 3 gün için yıllık izin kullanarak tatilini uzatıyor. Bize 18 Ağustos-2 Eylül tarihlerini kapsayan rezervasyon talepleri geliyor. Böylece bayram tatili 15 güne kadar çıkıyor" dedi.
Bayram paketi satışlarının yüzde 90'ını tamamladıklarını anlatan Erkan, "Bayramda misafirlerimize geçken rezervasyon kapsamında yüzde 35'e varan indirimli tesisler, 1 gece bizden, sanatçı programlı oteller, uçak ve transfer kampanyaları gibi farklı fırsatlar sunuyoruz" diye konuştu.