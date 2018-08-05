Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 5 Ağustos

Ülkemizde altın fiyatları konusunda detaylı bilgiye sahip olmak için kültürel kodlar göz atmak gerekmektedir. Altın fiyatlarının bu denli çok araştırılmasının bir nedeni de kültürdür. Toplumsal kurallar ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere hediye olarak altın takdim edilir. Bu gelenek aile ve dostlar arasında karşılıklı olduğu için sosyal dayanışmayı da gerçekleştirir. 5 Ağustos altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte yanıtı...

ALTIN FİYATLARI