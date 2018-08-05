HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 5 Ağustos

Son Dakika | bugün ne kadar oldu? fiyatları 5 Ağustos

Ağustos ayının ilk pazarı olan 5 Ağustos Pazar günü vatandaşların konusundaki araştırmaları da tüm hızıyla devam ediyor. fiyatları bugün ne kadar oldu? Piyasalarda yaşanan değişimler ve mevsimin yaz olması düğünlerin peşi sıra gelmesi vatandaşların altın fiyatları araştırmaları yapmalarına neden oluyor. , çeyrek altın, , ve Cumhuriyet altını fiyatları konusundaki en güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.8.2018 10:25
Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 5 Ağustos

Ülkemizde konusunda detaylı bilgiye sahip olmak için kültürel kodlar göz atmak gerekmektedir. Altın fiyatlarının bu denli çok araştırılmasının bir nedeni de kültürdür. Toplumsal kurallar ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere hediye olarak altın takdim edilir. Bu gelenek aile ve dostlar arasında karşılıklı olduğu için sosyal dayanışmayı da gerçekleştirir. 5 Ağustos altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte yanıtı...

ALTIN FİYATLARI

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 5 Ağustos
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN