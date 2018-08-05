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’in aktifi 100 milyar lirayı geçti

Giriş Tarihi: 5.8.2018
TEB’in aktifi 100 milyar lirayı geçti
Türk Ekonomi Bankası (), 2018 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 17 artarak, 100.7 milyar TL'ye ulaşırken, net kârı 723.2 milyon TL olarak gerçekleşti.
TEB'in sağladığı krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 69'unu oluşturdu. Toplam 70 milyar TL'lik kredilerin yarıya yakını ülke ekonomisinin lokomotifi KOBİ'lere kullandırıldı.
TEB'in yılın ilk yarısında takipteki kredilerinin oranı yüzde 2.90 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 18 oranında artarak 65.8 milyar TL'ye ulaştı. Özkaynakları 9.6 milyar TL'ye ulaşan bankanın sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 15.10 olarak gerçekleşti.
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TEB’in aktifi 100 milyar lirayı geçti
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