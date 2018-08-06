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2018 ne kadar oldu? Polislere ödenecek ücret tutarları...

Hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmelerin sona ermesi sonrasında 2018-2019 yılında yeni belli oldu. Bunun üzerine polislik görevini yerine getiren vatandaşlar, hükümet ile sendikalar arasında alınan karar doğrultusunda polis maaşı ve komiser maaşının ne kadar olduğuyla ilgili sorgulamalara başladı. Peki, 2018-2019 yılında yeni polis maaşları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 6.8.2018 11:53
2018 Polis maaşları ne kadar oldu? Polislere ödenecek ücret tutarları...

Hükümet ile sendikalar arasındaki memur maaşlarıyla ilgili gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda;

2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5 yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

2019 yılının ilk 6 ayı için de yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

2018-2019 YILINDA YENİ NE KADAR OLDU?

Baş Komiser için, 310.46 - 4.816.46 aralığında olacak.

Polis Memuru için de, 271.60 - 4.213.60 aralığında olacak.

TARAFINDAN HÜKÜMETE 3 ALTERNATİF SUNULDU!

Memur-Sen hükümete üç alternatifli teklif sunuldu.

Memur-Sen tarafından sunulan ilk teklifte, 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam talep etmişti.

Memur-Sen tarafından sunulan ikinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam istendi.

Memur-Sen tarafından sunulan üçüncü teklifte ise, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile, 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

KAMU-SEN VE TARAFINDAN HÜKÜMETE SUNULAN ÖNERİLER!

Türkiye Kamu-Sen, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10 artı yüzde 10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8'lik artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) ise, diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artış yerine en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3,450 liraya çıkarılmasını istiyor.

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2018 Polis maaşları ne kadar oldu? Polislere ödenecek ücret tutarları...
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