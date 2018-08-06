3. havalimanının yüzde 94'ü tamamlandı

Tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda açılışa sayılı günler kala Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) geçici kabul için başvuru yapıldı. DHMİ ekipleri de yapılmış olan çalışmaların son kontrollerine başladı.

İstanbul 3 Havalimanı’nın yüzde 94’ü tamamlandı

SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Havalimanı inşaatında gelinen son durum havadan da görüntülendi. Yüzde 94'ü tamamlanan havalimanında 29 Ekim'de gerçekleşecek açılış için çalışmaların 32 bin kişi ile devam ettiği belirtildi. Çekilen görüntülerde havalimanının hava kontrol kulesinin büyük bir kısmının bittiği ve pistlerin çizgilerinin çizildiği görüldü.