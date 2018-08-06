5 milyon kurbanlık var

Kurban Bayramı
yaklaşırken arz-talep dengesi de merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1.2 milyon büyükbaş ve 3.8 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, "Mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurbanlık ihtiyacını karşılayacak seviyededir" dedi. Kurbanlık hayvanların hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan parkı ve panayırlarının yanı sıra kurban hizmetleri komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen geçici kurbanlık hayvan satış yerlerinde alınıp satılabildiğine işaret eden Pakdemirli, hafta başı itibarıyla komisyonlarca belirlenen yerlerde satışların başlayacağını bildirdi.
TÜM TEDBİRLER ALINDI
Pakdemirli, "Bilindiği üzere Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerinde önemli bir artış yaşanıyor. Bu süreçte bakanlığımızca hem hayvan sevk ve nakillerinde hem de kurban satış ve kesim yerlerinde her tür tedbiri almış bulunmaktayız" diye konuştu. Veteriner hekimler aracılığıyla illerdeki kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde bu çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Pakdemirli, bu doğrultuda menşelerinde salgın veya bulaşıcı hastalık bulunan, kayıt altına alınmamış, kulağı küpesiz, büyükbaş hayvanlar için pasaportu, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine izin verilmediğini dile getirdi.
DİŞİ KESİMİNE MÜSAADE YOK
Pakdemirli, önleyici çalışmalardaki amaçlarının, vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken sağlıklı hayvanlardan elde edilen etlerin tüketimini sağlamak olduğuna dikkati çekerek, "Sürdürülebilir hayvancılık için damızlık dişi hayvanın artırılması şart. Gebe veya damızlık olan dişilerin satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olmalarına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
KURBAN BAYRAMI İÇİN 10 BİN EK SEFER GELİYOR.
Kurban
Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatil yörelerine yönelik otobüs biletlerine talep arttı. Bayramda 10 milyondan fazla yolcu hedefleyen otobüs firmaları, mağduriyet olmaması için 10 bin ek sefer koydu. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, "Yaz tatili iki aya sıkıştı. Seçimlerin ardından başlayan hareketlilik, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla daha da arttı. Yolcu sayısı beklenenin çok üzerine çıktı" dedi. Yıldırım, 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine işaret ederek, normal günlerde 22 bin olan sefer sayısının özel günlerde 27 bine kadar çıktığını anlattı. Vatandaşların, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini de fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, 9 günlük bayram tatilini de içine alan 12 günlük süre içinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı.