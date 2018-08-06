Haberler Ekonomi Haberleri 5 milyon kurbanlık var

5 milyon kurbanlık var Tarım Bakanı Pakdemirli, kurban olarak kesilebilecek 1.2 milyon büyükbaş ve 3.8 milyon küçükbaş bulunduğunu belirterek, “Hayvan varlığımız, 2018 kurbanlık ihtiyacını karşılayacak seviyededir” dedi

Giriş Tarihi: 6.8.2018