ABD’nin iki aşamalı İran ambargosu bugün başladı

ABD
, İran
'a karşı aldığı iki aşamalı yeni ambargo kararını uygulamaya başladı. Ambargo kapsamında, İran'ın ABD doları ile ticaret yapmasının önüne geçilerek, ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrol ticaretine darbe vurulacak. Ayrıca, İran'ın otomotiv yedek parça ticareti de sınırlandırılacak. Söz konusu ambargolardan üçüncü ülkeler de etkilenecek. İran'da, ABD ambargoları öncesi döviz kurunda yaşanan yüzde 10'luk gerileme bir umut kaynağı olarak değerlendirilse de yeni yaptırımların, uzun süredir ekonomik darboğazda olan İran'ı olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyor. Hükümetin dolar kurunu 4 bin 200 tümene sabitlemesinin ardından, 1 dolar serbest piyasada 11 bin tümene kadar alıcı bulmuştu.