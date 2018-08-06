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'nın "dolar ve altın bozdurun" çağrısına Ceylanpınar esnafından destek

Dolar kurunun 5 liranın üzerine çıkması üzerine 'ın vatandaşlara yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulması yönündeki çağrısına ’nın Ceylanpınar ilçesinden destek geldi. İlçe esnafından bir fotoğrafçı altın ve dolarını bozduranlara ücretsiz vesikalık çekimi yaparken, bir fırıncı ise bedava ekmek veriyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 10:07
Cumhurbaşkanı'nın dolar ve altın bozdurun çağrısına Ceylanpınar esnafından destek

, serbest piyasalarda dolar kurunun 5 TL'nin üzerine çıkması nedeniyle yaptığı çağrıda yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulup ekonomiye kazandırmalarını istemişti.

ESNAF DESTEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Erdoğan'ın bu çağrısına sınırındaki 'nın Ceylanpınar ilçesindeki esnaf destek için harekete geçirdi. İlçede faaliyet gösteren esnaflardan fırıncı esnafı Sait Kaçkan ile fotoğrafçı Ahmet Akkurt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile ilgili kampanya başlattı. Fırıncı Kaçkan, dolarını ve altını bozdurana bedava ekmek verirken, fotoğrafçı Ahmet Akkurt ise dolarını bozduran vatandaşlara ücretsiz vesikalık fotoğraf çekimi yapıyor. Her iki esnaf da kampanyayı iş yerlerine astıkları yazı ile duyurdu.

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Cumhurbaşkanı'nın "dolar ve altın bozdurun" çağrısına Ceylanpınar esnafından destek
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