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Emekliye yapılacak zam ile ilgili gelişmesi! ve Bağ- Kur emeklileri ne zaman zam alacaklar?

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili haberi! Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili tüm detaylar netleşmeye başladı. Ramazan Bayramı'nda bin liralık ikramiyeyi alan emekliler yine bin liralık kurban ikramiyesini beklemeye başladılar. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ardından ise Ocak ayında yapılacak zam kulislerde konuşulmaya başlandı. oranlarına bağlı olarak netleşecek olan zam oranları belli olmaya başladı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye yapılacak zam ne kadar olacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 6.8.2018 08:08
Emekliye yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmesi! SSK ve Bağ- Kur emeklileri ne zaman zam alacaklar?

haberi... Emeklilere Ocak ayında yapılacak zam miktarı netleşmeye başladı. Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler Ramazan Bayramı'nda bin liralık ikramiyeyi aldılar. Kurban Bayramı'nda da yine bin liralık ikramiye alacak olan emekliler için Ocak zamları için geri sayım başladı. Ocak aynıda alacakları zam ile yüzleri gülecek olan emeklilerin detayları belli olmaya başladı. oranlarına bağlı olarak alacağı zam miktarı netleşecek. ve Bağ- Kur emeklileri, 2018'in sında gerçekleşecek olan enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacaklar.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK, ve Emekli Sandığı emeklilerinin gözü Ağustos ayının gelmesiyle birlikte bayram ikramiyesine çevrildi. Hızla çıkarılan yasa ile bu yaz ikramiye hakkına kavuşan emekliler, Ramazan Bayramı öncesi yapılan ödemenin ardından, ikinci bin lirayı da bu ay alacak. İkramiye için süreç önümüzdeki hafta başlayacak. Yasaya göre, ikramiyenin Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesi gerekiyor.

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Emekliye yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmesi! SSK ve Bağ- Kur emeklileri ne zaman zam alacaklar?
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