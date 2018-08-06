Emekliye yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmesi! SSK ve Bağ- Kur emeklileri ne zaman zam alacaklar?

Son dakika haberi... Emeklilere Ocak ayında yapılacak zam miktarı netleşmeye başladı. Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler Ramazan Bayramı'nda bin liralık ikramiyeyi aldılar. Kurban Bayramı'nda da yine bin liralık ikramiye alacak olan emekliler için Ocak zamları için geri sayım başladı. Ocak aynıda alacakları zam ile yüzleri gülecek olan emeklilerin detayları belli olmaya başladı. Enflasyon oranlarına bağlı olarak alacağı zam miktarı netleşecek. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacaklar.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gözü Ağustos ayının gelmesiyle birlikte bayram ikramiyesine çevrildi. Hızla çıkarılan yasa ile bu yaz ikramiye hakkına kavuşan emekliler, Ramazan Bayramı öncesi yapılan ödemenin ardından, ikinci bin lirayı da bu ay alacak. İkramiye için süreç önümüzdeki hafta başlayacak. Yasaya göre, ikramiyenin Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesi gerekiyor.