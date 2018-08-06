Emlak Bankası’yla Türkiye kazanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, önceki gün 'Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı' toplantısında, Emlak Bankası
'nı tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Emlak Bankası'nın yeniden açılacak olmasının büyük önem taşıdığını belirten sektör temsilcileri, böylelikle başta inşaat ve gayrimenkul sektörü olmak üzere Türk ekonomisinin kazançlı çıkacağı görüşünde. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım
, "Temennimiz bankanın sektörü rahatlatacak ve önünü açacak yeniliklerle birlikte faaliyet göstermesi" dedi. GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin ise Emlak Bankası'nın tekrar faaliyete geçirilmesinin son derece isabetli olduğuna değindi. Babacan Holding CEO'su Mehmet Babacan da "Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçecek olmasıyla gayrimenkul ve inşaat sektörü çok büyük kazanım elde edecek" ifadelerini kullandı.