Enerjide Türk rüzgârı

ABD'li dev rüzgâr türbini kanadı üreticisi TPI'ın Avrupa, Ortadoğu
ve Afrika
bölgesi Finans Direktörü Gökhan Serdar, Türkiye
'de kurulu olan 2 kanat fabrikaları ve 2 bin 300 çalışan ile dünyanın dört bir yanına ihracat yaptıklarını söyledi. Türkiye'de yıllık 3 bin kanatlık üretim kapasitesine sahip olduklarını ve üretilen kanatların ABD, Avustralya
ve Uruguay başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edildiğini anlatan Serdar, "İlk fabrikayı açtığımızda ihracat oranımız yüzde 70'lerde idi. 2017'de ise Türkiye'deki rüzgâra talebin artması ile iç piyasaya verdiğimiz ürün arttı ve 150 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik" dedi.
2012'de İzmir
'de açtığı ilk kompozit kanat fabrikası ile Türkiye'ye giriş yapan TPI'ın EMEA bölgesi üst yöneticisi Serdar, fabrikalarının kapısını bir grup gazeteciye açarak, Türkiye'deki üretimleri ile ilgili bilgi verdi.
Serdar, "Bu büyümede Türkiye'nin katkısının yüzde 20-25'lerde olduğunu söyleyebiliriz. TPI için önemli bir noktadayız. Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu
ve Afrika pazarının merkezi olması bu rakamları ortaya çıkarıyor. Bu ABD'liler açısından bakıldığında da en başarılı ülke olarak değerlendiriliyor" diye konuştu.
'NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜZ VAR'
Fabrikaların açılması için neden Türkiye'yi seçtiklerini de anlatan Serdar, "Rekabet ettiğimiz Kuzey Afrika'daki pek çok ülke bizden daha düşük maliyetli üretim yapabiliyor. Ancak Türkiye'deki mühendis ve nitelikli işgücü önemli bir faktör" dedi.