Operatörlerden Avcılar Belediyesi’ne tepki

Avcılar'da
son günlerde yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili Turkcell, Türk Telekom
ve Vodafone tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son günlerde Avcılar Belediyesi
sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.
HUKUKİ ADIMLAR ATILACAK
Avcılar'da yaşanan müşteri mağduriyetlerine ilişkin yapılan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı: "Anayasamızın 22. maddesinde 'Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir' ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."