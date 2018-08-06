Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları 6 Ağustos Pazartesi

Altın fiyatları 6 Ağustos Pazartesi günü ne kadar? Toplumsal kurallar ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Ülkemizin kültürel konjöktürü gereği altın son derece önemlidir. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere altın armağan edilir. Bu altın alışverişi karşılıklı olduğundan aile ve akrabalar arasındaki sosyal dayanışmayı da güçlendirir. Çeyrek altın, Dolar ve Euro'dan farklı olarak ülkemizde en çok tercih edilen birikim aracıdır. 6 Ağustos altın fiyatları konusundaki tüm güncel gelişmeler burada!

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya devam ediyor. Çeyrek altından sonra gram altın ülkemizdeki düğünlerde en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Gram altın bu sabah saatlerinde 199,64 TL'den alınırken 199,66 TL'den satılıyor.