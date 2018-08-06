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’ten sahte kasap uyarısı

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu () Genel Başkanı , Kurban Bayramı'nda sahte kasaplara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlardan kurbanını oda kaydı olan, vergisini veren kasaplara emanet etmelerini istedi. Yanlış kesimle her yıl 20 milyon lira derinin ziyan olduğuna söyleyen Palandöken, "Doğru olmayan kesme ile hayvanın derisi, kemiği, eti ziyan oluyor. Zamanında tuzlama yapılması gereken deri, 2-3 saat içinde ilgili yerlere ulaştırılmalı. Derilerin yüzde 40'ı bu nedenlerle israf ediliyor. Deri sanayimizin, her yıl 6 milyon büyükbaş ve 60 milyon küçükbaş ham deriye ihtiyacı olduğunu unutmayalım" dedi.
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TESK’ten sahte kasap uyarısı
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