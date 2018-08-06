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teknoloji edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () geliştirdiği bazı teknolojiler için ilana çıktı. Söz konusu teknoloji i ilanları, 'de yayımlandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 10:13
TÜBİTAK teknoloji transfer edecek

Buna göre, Mini TEMPEST PC-II Cihaz Teknolojisi, Portatif Ultrasonik Güç Ölçer Kalibratörü (PUG) Teknolojisi ve Kızıl Ötesi Kulak Termometreleri (IRET) Referans Kalibrasyon Sistemi Teknolojisi, "basit lisanslama" yöntemiyle 5 yıllığına edilecek.

Aranan şartları sağlayan isteklilere, belirlenen bedel karşılığında yapılacak transferler Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğe uygun olacak. TÜBİTAK tarafından geliştirilen Teknolojisi'nin ise TÜBİTAK'ın ilgili yönetmeliğine uygun olarak, yalnızca gemilerde kullanılmak üzere, basit lisanslama yöntemiyle 10 yıllığına belirlenen bedel karşılığında transferi yapılacak.

GEZKİY teknolojisi, başvuru sahipleri ile gizlilik anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacak.

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TÜBİTAK teknoloji transfer edecek
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