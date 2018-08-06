Türk limanları ikinci çeyrekte konteyner rekoru kırdı

TÜRKLİM'den yapılan açıklamada limancılık sektörünün Türkiye ekonomisine katkısı vurgulandı ve şu tespit ve değerlendirmeler paylaşıldı: "TÜRKLİM üye limanları 2018 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte toplam 2 milyon 635 bin 829 TEU konteyner elleçleyen limanlar, 2017 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 13.6 büyüme başarısı gösterdi.

"Türkiye'deki limanların toplam konteyner iş hacminin yüzde 92'sini kapsayan TÜRKLİM üye limanları, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon 635 bin 829 TEU konteyner elleçledi.

"Geçen yılın aynı döneminde yüzde 7.5 büyüme gösteren konteyner elleçleme 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 13.6 büyüme göstererek rekor kırdı.

"Konteyner elleçleme rakamları rekor seviyeye ulaşırken, genel kargo ve kuru dökme yükte de 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 9.6 artış gerçekleşti.

"Toplam 31 milyon 780 bin ton yük elleçlenen TÜRKLİM üye limanlarda 2017 yılının aynı döneminde kaydedilen büyüme yüzde 6.3'tü."

2018 yılı ikinci çeyrek verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dölen şunları söyledi:

''Türkiye Limancılık sektöründe yükselen ivme 2018'in ikinci çeyreğinde de devam etti.

"Sektöre yapılan kapasite yatırımları, ithalat ve ihracatın önünü açarken transit yük ve konteynerin de hacmini artırdı.

"TÜRKLİM üye limanları 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 13,6 artış gösteren konteyner taşımacılığı kendi alanında rekor kırdı.

"Genel kuru yük taşımacılığında da 31 milyon 780 bin ton yük elleçlendi.

"Elleçlenen konteyner hacmindeki çift haneli büyüme ülke ekonomisine olumlu yönde katkı sağladı.

"2017 yılının aynı dönemiyle kıyasla 2018 yılı ikinci çeyrekte, ithalatta yüzde 17, ihracatta yüzde 16 ve transit yük elleçlemede ise yüzde 22 artış gerçekleşti."