ABD yalnız kaldı

AB
D tüm dünyaya karşı başlattığı ekonomik savaşta yalnız kaldı. İran
'a karşı iki aşamada yürürlüğe girecek yaptırımlara AB karşı çıktı. Avrupa dışişleri bakanları dün bir araya gelerek İran ambargosunu değerlendirirken 'derin pişmanlık' duyduklarını dile getirdi. Yeni ambargonun ulusal güvenliklerini de tehdit ettiğini vurguladılar. Almanya Ekonomi Bakanlığı
da İran ile iş yapan firmaların garanti altında olduğunu duyurdu. ABD'nin bu ambargoyu bir rejim değişikliği için yaptığı ancak iç savaş
a neden olabileceği belirtiliyor. Bir iç savaşın hem Suriye
benzeri bir durum yaratacağı hem de yeni bir göç dalgası oluşturacağı belirtiliyor.
UÇAK TESLİMATI YAPILDI
İran, önceki gün Fransa
ve İtalya
'nın ortak uçak üretici şirketi ATR'den sipariş ettiği 20 yolcu uçağının beşini daha teslim aldı. Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan uçakların gelişi ve İran havayolu şirketi "İran Air"e teslim edilmesi aslında küçük bir iş, ancak ABD'nin bir yıl içinde ikinci kez yalnız kalması açısından oldukça sembolik. Ayrıca Avrupa'ya petrol
taşımaları da hâlâ devam ediyor. OPEC
'in üçüncü büyük üreticisi İran, ihracat
ının da üçte birini Avrupa ülkelerine yapıyor. Günlük olarak 600-700 bin varillik bir ihracat var. ABD'nin yeni yaptırımlarının ikinci aşamasında 5 Kasım'da yürürlüğe girecek petrol ihracatı yasağına AB'nin nasıl bakacağı da merak konusu. İran da ABD ambargosundan sonra vatandaşlara döviz
satışını yasakladı. İran Merkez Bankası, yurtdışına çıkan vatandaşlara verdiği ucuz döviz politikasından vazgeçti.
TRUMP'TAN İMZA VE TEHDİT
Bu arada ABD Başkanı Donald Trump
, İran'a yönelik ambargoları ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump, İran'la ilişkilerini sonlandırmayanların ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.
OTOMOTİV, ALTIN VE DOLARLA BAŞLIYOR
ABD'nin
İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin devreye girmesiyle İran hükümetinin, dolar satın alması, altın ve değerli madenlerle ticaret yapması yasaklanıyor. İran'ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv sektörüne yaptırım uygulanacak. Yarından itibaren Tahran'a sivil havacılık yaptırımları geri getiriliyor. Yaptırımlar kapsamında İran'ın yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı engellenecek. ABD'ye İran tarafından yapılan el yapımı halı ve gıda ürünlerinin ihracatı da yasaklanıyor..