Bakan Pakdemirli açıkladı! Sel felaketinden etkilenen vatandaşların borçları ertelenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada Elmalı'da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların borçlarının erteleneceğini ifade ettAntalyalya Elmalı ilçesindeki selden kaynaklanan zararla ilgili açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

'Antalya'mızın Elmalı ilçesinde aşırı yağıştan kaynaklı selden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Afetten zarar gören üreticilerimizin düşük faizli kredi borçları, ilçe müdürlüğümüze müracaatları halinde ertelenecektir.'