HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Pakdemirli açıkladı! Sel felaketinden etkilenen vatandaşların borçları ertelenecek

Bakan Pakdemirli açıkladı! felaketinden etkilenen vatandaşların ları ertelenecek

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada Elmalı'da yaşanan felaketinden etkilenen vatandaşların larının erteleneceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 16:22 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 16:47

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada Elmalı'da yaşanan felaketinden etkilenen vatandaşların larının erteleneceğini ifade ettAntalyalya Elmalı ilçesindeki selden kaynaklanan zararla ilgili açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

''mızın Elmalı ilçesinde aşırı yağıştan kaynaklı selden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Afetten zarar gören üreticilerimizin düşük faizli kredi borçları, ilçe müdürlüğümüze müracaatları halinde ertelenecektir.'

Son dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi tarihi - Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Pakdemirli açıkladı! Sel felaketinden etkilenen vatandaşların borçları ertelenecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN