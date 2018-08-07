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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kaybıyla 94.173,97 puandan tamamladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 09:32
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kaybıyla 94.173,97 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.436,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,36, holding endeksi de yüzde 1,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,52 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,91 ile turizm oldu.

Yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen 'da BIST 100 endeksi, 93.568,43 puana kadar gerilemesinin ardından 94.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD'nin İran yaptırımları ve ile ticarete ilişkin haber ve açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 93.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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Borsa günü düşüşle tamamladı
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