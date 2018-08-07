Emlak Bankası gayrimenkul fonu kursun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 400 projeden oluşan, 'Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı
'nı açıklamasının ardından gözler inşaat sektörüne çevrildi. Yeni hükümet sisteminde inşaatın şahlanması için yapılan reform niteliğindeki düzenlemeler, sektöre can suyu olacak. Son dönemlerde artan faiz oranları ve inşaat maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle sıkıntılı günler geçiren ve hükümetten teşvik talep eden sektör temsilcilerinden hükümetin 100 günlük icraat programına tam destek geldi.
SEKTÖR İVMELENECEK
Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ziyaret edip, özellikle Emlak Bankası'nın aktif hale getirilmesini isteyen sektör temsilcilerinin bu talebi eylem planına girdi. Sektörün taleplerine karşın hızlı aksiyon alınmasının sektöre ivme kazandıracağını belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas
, Emlak Bankası'nın 17 yıl sonra aktif hale gelmesinin önemli bir hamle olduğuna dikkat çekti. Altan Elmas, "Emlak Bankası sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu. Yeni bir kaynak olarak kurumsal krediler sağlanacak. Belki İmar Barışı'ndan buraya kaynak aktarılabilir. Bunun dışında Emlak Bankası bir yatırım bankası gibi de çalışabilir. Kurulacak bir fon üzerinden işlem yapılabilir. Fon, piyasadan gayrimenkul alabilir, sukuk ve tahvil ihracı yapabilir. Bireysel emeklilik şirketleri de fona yatırım yapabilir" dedi.
İSABETLİ BİR KARAR
GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, bugüne kadar olduğu gibi, 100 günlük eylem planında da Türkiye
ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörüne yönelik son derece değerli projeler açıklandığını söyledi. Yetgin, şöyle konuştu: "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankası'nın tekrar faaliyete geçirilecek olmasını, son derece isabetli bir karar olarak değerlendiriyoruz. Küresel konjonktürle beraber değerlendirildiğinde, daha önce de dışsal şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtlamış olan Türkiye ekonomisinin, bu kararlar ve projelerle atağa kalkacağından ve eskisinden çok daha güçlü bir konuma yükseleceğinden hiç şüphe duymuyoruz."
60 MİLYONLUK FAİZSİZ KREDİ
Emlak Bankası'nın faaliyete geçmesi,
Dar gelirli için 15 bin 523 konutun satışı ve 15 bin 506 konutun ihalesinin tamamlanması.
Şehit aileleriyle dul ve yetimlerden ihtiyaç sahibi 526 aileye 60 milyon faizsiz konut kredisi kullanılması.
Kentsel dönüşümde 17 bin konut ve işyerinin yapımı tamamlanması, 16 bini için temeli atılması, 18 bin 750 konutun projelendirilmesi.
Kanal İstanbul
için taşınmaz devri ve planlama çalışmalarının tamamlanması.
40 bin konut, işyeri ve hizmet binasının tamamlanması.
Yapı ruhsatlarındaki imza sayısının 1'e düşürülmesi,
5 millet bahçesinin tamamlanması, 6'sı için temelin atılması ve 22'si için projelendirme çalışması yapılması.
Planlı sanayi için 6 ilde Sanayi Dönüşüm Projeleri'nin başlaması.
Bizim Şehir projesi kapsamında Gaziantep, Bolu
, Konya ve Kayseri
illerinde yapılan pilot planlama çalışmalarının tamamlanması.
Güneydoğu'da terör eylemlerinden zarar gören alanlarda alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması.
Tapu ve kadastro yurtdışı teşkilatının kurulması.
Yatırımlar için arsa ihtiyaç analizinin yapılması.
DÜŞÜK MALİYETLİ KREDİ VEREBİLİR
İstanbul
İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım
, Emlak Bankası'nın sektörü rahatlatacak ve önünü açacak yeniliklerle birlikte faaliyet göstermesi gerektiğini söyledi. Durbakayım, "Mesela banka sektöre destek vermek için gayrimenkul fonu oluşturabilir" dedi. Firmaların, konut, ofis veya dükkanını iyi bir indirimle banka fonuna satabilmesi gerektiğine dikkati çeken Durbakayım, konut üreticilerinin sahip olduğu gayrimenkulleri bu bankaya teminat olarak verip düşük maliyetli kredi kullanabilmesi gerektiğini kaydetti.