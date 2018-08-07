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İkinci Petkim 2022’de üretime başlar

Giriş Tarihi: 7.8.2018
İkinci Petkim 2022’de üretime başlar
SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi , Petkim'in Aliağa kampusu içinde yapacakları ikinci petrokimya tesisi için fizibiliteyi Nisan 2019'da tamamlayarak, haziranda çalışmalara başlamayı planladıklarını açıkladı. 2022'nin sonu veya 2023'ün başında tesiste üretime başlamayı hedeflediklerini bildiren Zaur Gahramanov, STAR Rafinerisi ile Türkiye'ye 19 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, petrokimya sektörünün hammadde ihtiyacını karşılayacak bu tesisin jet yakıtı, LPG ve motorin de üreteceğini ifade etti. Gahramanov, "Bu yatırımla petrokimya ürünleri ithalatının yüzde 40'ını karşılamayı planlıyoruz" dedi.
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İkinci Petkim 2022’de üretime başlar
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